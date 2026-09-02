Путин назвал отношения РФ и Монголии всеобъемлющим стратегическим партнерством Путин: отношения РФ и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства

Москва2 сен Вести.Отношения между Россией и Монголией достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Традиционно дружественные, добрососедские отношения между нашими странами достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. У нас давние традиции дружбы, особых отношений, без всякого преувеличения сказал российский лидер

Президент РФ напомнил, что страны поддерживают дипломатические отношения уже 105 лет.

В среду Путин на полях ВЭФ встретился с премьером Монголии.