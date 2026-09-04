Роспотребнадзор следит за эпидситуацией с чумой на границе с Монголией

Роспотребнадзор: у границы с Монголией расположен очаг чумы Роспотребнадзор следит за эпидситуацией с чумой на границе с Монголией

Москва4 сен Вести.Сотрудничество России и Монголии обеспечивает стабильную эпидемиологическую ситуацию в связи с природными очагами чумы на приграничной территории, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Природный очаг чумы расположен на приграничной территории России и Монголии, его площадь - около 29 тысяч квадратных метров. Около 60 % приходится на Монголию отмечается в сообщении

Ведомство контролирует с монгольскими коллегами ситуацию.

Ранее сообщалось, что на востоке Финляндии обнаружили первый случай заражения африканской чумой свиней.