Москва4 сенВести.Сотрудничество России и Монголии обеспечивает стабильную эпидемиологическую ситуацию в связи с природными очагами чумы на приграничной территории, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Природный очаг чумы расположен на приграничной территории России и Монголии, его площадь - около 29 тысяч квадратных метров. Около 60 % приходится на Монголиюотмечается в сообщении
Ведомство контролирует с монгольскими коллегами ситуацию.
Ранее сообщалось, что на востоке Финляндии обнаружили первый случай заражения африканской чумой свиней.