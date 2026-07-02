Пять КПП на границе Монголии с Россией приостановят работу с 10 по 15 июля

Монголия временно закроет часть пунктов пропуска на границе с Россией и Китаем Пять КПП на границе Монголии с Россией приостановят работу с 10 по 15 июля

Москва2 июл Вести.С 10 по 15 июля часть пунктов пропуска на границе с Россией и Китаем будет временно закрыта в связи с проведением национального фестиваля Наадам. Об этом сообщает управление пограничной службы Монголии.

Ограничения затронут пограничные переходы, за исключением крупнейших автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска. На этот период в стране объявлены нерабочие дни.

На границе с Россией с 10 по 15 июля будут закрыты пять КПП: "Цаганнур" у Республики Алтай, "Арц-Суурь" и "Тэс" возле Республики Тыва, "Боршоо" и "Ульхан" у Забайкальского края говорится в сообщении

При этом график работы крупнейшего автомобильного пункта пропуска "Алтанбулаг — Кяхта", а также железнодорожных переходов "Сухэ-Батор — Наушки" и "Эрээнцав — Соловьевск" останется без изменений, уточнили в ведомстве, сообщение которого приводит ТАСС.

Временный режим работы будет действовать в период празднования Наадама — главного национального праздника Монголии. Наадам (в переводе "празднество", "игрища") — традиционный национальный монгольский фестиваль, проводимый в середине лета. Он известен также как "три мужские игры".