В Роспотребнадзоре сообщили о создании санитарного щита со странами Азии

Роспотребнадзор: РФ со странами Азии строит единый санитарный щит В Роспотребнадзоре сообщили о создании санитарного щита со странами Азии

Москва31 авг Вести.Россия вместе с государствами Азии строит единый санитарный щит, заявила ИС "Вести" руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Мы строим единую форму или единый санитарный щит на территории дружественных нам государств Азии. Потому что эпидемическое пространство общее, его нельзя разделить. И в условиях работы в общем эпидпространстве мы отрабатываем новые алгоритмы сообщила она

Работа киргизско-российского Научного центра исследований инфекционных болезней позволит усилить взаимодействие в данном направлении.

Центр, который будет построен, позволит укрепить системы эпидемиологической и биологической безопасности отметила Анна Попова

По словам главы Роспотребнадзора, также ведется поддержка Киргизии и в плане вакцин.

За последние два года мы передали партнерам из Киргизии полмиллиона доз вакцины от чумы, тем самым полностью покрыв потребности республики. Благодаря нашей совместной работе в Киргизии сохраняется стабильная ситуация по этому заболеванию отметила Анна Попова

В ведомстве также добавили, что РФ и Киргизия реализовали более десяти проектов, направленных "на охрану здоровья населения республики как дружественного государства".