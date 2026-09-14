Оверчук: РФ и Монголия обсудят развитие транзитного потенциала на высшем уровне

Оверчук обсудит с властями Монголии реализацию договоренностей на высшем уровне Оверчук: РФ и Монголия обсудят развитие транзитного потенциала на высшем уровне

Москва14 сен Вести.Укрепление транспортной инфраструктуры, реализация транзитного потенциала и устранение нетарифных ограничений во взаимной торговле станут ключевыми темами проходящего II Форума регионов России и Монголии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

По словам вице-премьера, участники встречи детально рассмотрят ход выполнения плана мероприятий по реализации Временного соглашения между ЕАЭС и Монголией, утвержденного весной 2026 года при поддержке Евразийской экономической комиссии. Повестка охватывает меры поддержки предпринимательства, промышленную и агропромышленную кооперацию, техническое регулирование, таможенное администрирование и развитие сферы электронной коммерции.

Оверчук подчеркнул, что особое внимание планируется уделить повышению прозрачности трансграничной логистики и интеграции бесшовных перевозок на базе единой системы таможенного транзита ЕАЭС, передает ТАСС.

Как отметил замглавы российского кабмина, внедрение таких стандартов позволит минимизировать издержки бизнеса на доставку продукции и простимулирует товарооборот как внутри интеграционного контура, так и с внешними рынками.

Кроме того, стороны намерены предметно проработать инициативы в образовательной сфере и совместные проекты, направленные на расширение единого евразийского туристического пространства.

Оверчук констатировал заметное расширение тематики двустороннего партнерства, отметив особую роль активизации межрегиональных и приграничных связей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Монголией достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.