Кабулов: делегацию России встретили в Кабуле с большим энтузиазмом

Кабулов: визит делегации России в Кабул вызвал большой энтузиазм у афганцев Кабулов: делегацию России встретили в Кабуле с большим энтузиазмом

Москва26 ноя Вести.Визит российской делегации в Афганистан открывает новые возможности, встречи в Кабуле вызвали большой энтузиазм у афганцев, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов по итогам визита вице-премьера Алексея Оверчука в Кабул, сообщает ТАСС.

Очень повышенный энтузиазм и состояние счастья, эйфории от такой массированной делегации и открывающихся перспектив приводит ТАСС слова Кабулова

Оверчук посетил Кабул с рабочим визитом 12 ноября и провел переговоры с премьер-министром, вице-премьером и главой МИД Афганистана.

Российские компании заключили большой пакет контрактов на поставку зерна, муки, лекарств и силового оборудования в Афганистан.