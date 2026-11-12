Москва12 ноя Вести.В Афганистане заинтересованы в поставках российских медицинских изделий и препаратов, а также удобрений. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он возглавляет российскую делегацию, прилетевшую 12 ноября с визитом в Кабул. По словам вице-премьера, в состав делегации вошли более 70 представителей российского бизнеса, представляющих десятки компаний РФ.

Многие из них уже работают в Афганистане, многие хотят начать работать в Афганистане… В нашей делегации сегодня есть компании, которые занимаются транспортом и логистикой. Здесь есть компании, которые торгуют нашими основными товарами - прежде всего это зерно, продовольствие. Большой интерес в Афганистане к российским медицинским препаратам, медицинским изделиям. Здесь есть представители таких компаний. Естественно, большая заинтересованность в российских удобрениях сообщил Оверчук

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил ИС "Вести" о необходимости наращивать поставки российских минеральных удобрений в Таиланд.