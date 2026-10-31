Москва31 октВести.У России много оригинальных лекарств, которые можно поставлять на мировые рынки, в частности, в Таиланд. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Свое интервью он дал на полях проходящего в Бангкоке II Российско-таиландского инвестиционного форума.
Вот сюда (в Таиланд. – Прим.ред.) можно и нужно поставлять фармацевтику. У нас все-таки очень мощный кластер сейчас лекарственный сформирован и много своих оригинальных уже лекарств, которые можно поставлять на очень разные рынкиотметил Решетников
Ранее председатель организации "Деловая Россия" Алексей Репик заявил, что спектр экономического сотрудничества России и Таиланда бесконечно широк, страны также могут дать бизнесу друг друга выход на дополнительные рынки.