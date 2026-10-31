Решетников: тайская компания будет возить своих туристов в несколько регионов РФ

Решетников: в России появится больше тайских отелей Решетников: тайская компания будет возить своих туристов в несколько регионов РФ

Москва31 окт Вести.Компании из Таиланда успешно работают и расширяют свое присутствие в России, в том числе в агробизнесе и туристической сфере. Конкретные примеры привел в интервью ИС "Вести" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Свое интервью он дал на полях проходящего в Бангкоке II Российско-таиландского инвестиционного форума.

Очень важно, что тайцы готовы к кооперации, потому что они работают на российском рынке. Есть C.P. Group, которая работает в агробизнесе и работает давно, успешно, инвестирует, приобретает новые мощности - в общем и целом всегда такие проводники и адвокаты, что называется, России в Таиланде. И крупная компания идет в туристический бизнес - в Анапе открыли отель, сейчас еще в ряде регионов есть площадки, куда инвестируют и куда будут привозить, в том числе, и тайских туристов, и делиться инфраструктурой сказал Решетников

Первый отель тайской сети Dusit - Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa 5* - был открыт в Анапе в мае этого года.