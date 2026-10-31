Москва31 октВести.Россия заинтересована в долгосрочном энергетическом партнерстве с Таиландом. Об этом заявил ИС "Вести" на полях II Российско-таиландского инвестиционного форума в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Свое интервью он дал на полях проходящего в Бангкоке II Российско-таиландского инвестиционного форума.
Мы стали больше поставлять сюда, например, минеральных удобрений, мы стали больше сюда поставлять металлов, но в то же время мы понимаем, что у нас прямой интерес еще и долгосрочные энергетические партнерства выстраивать, потому что… экономика Таиланда растет и будет расти, и часть энергоресурсов коллеги брали из соседних стран, где добыча на месторождениях иногда сокращается. Поэтому образуется такой рынок, образуется пространство [для сотрудничества]отметил Решетников
Накануне о перспективах сотрудничества РФ и Таиланда рассказал ИС "Вести" председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.