Решетников: у РФ есть интерес к долгому энергетическому партнерству с Таиландом

Решетников: у РФ прямой интерес к долгому партнерству с Таиландом в энергетике Решетников: у РФ есть интерес к долгому энергетическому партнерству с Таиландом

Москва31 окт Вести.Россия заинтересована в долгосрочном энергетическом партнерстве с Таиландом. Об этом заявил ИС "Вести" на полях II Российско-таиландского инвестиционного форума в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Свое интервью он дал на полях проходящего в Бангкоке II Российско-таиландского инвестиционного форума.

Мы стали больше поставлять сюда, например, минеральных удобрений, мы стали больше сюда поставлять металлов, но в то же время мы понимаем, что у нас прямой интерес еще и долгосрочные энергетические партнерства выстраивать, потому что… экономика Таиланда растет и будет расти, и часть энергоресурсов коллеги брали из соседних стран, где добыча на месторождениях иногда сокращается. Поэтому образуется такой рынок, образуется пространство [для сотрудничества] отметил Решетников

Накануне о перспективах сотрудничества РФ и Таиланда рассказал ИС "Вести" председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.