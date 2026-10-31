Россия может поставлять Таиланду природный газ по Севморпути Решетников: Россия может поставлять газ в Таиланд по Северному морскому пути

Москва31 окт Вести.Россия может поставлять Таиланду природный газ несколькими маршрутами, в том числе по Северному морскому пути. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" на полях II Российско-таиландского инвестиционного форума в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, Таиланду нужны надежные поставщики энергоносителей, а у России есть необходимые мощности и маршруты поставок.

Таиланд ищет сейчас надежных поставщиков, потому что они очень много берут из [Персидского] залива - в общем, с [Персидским] заливом мы понимаем теперь все риски - и заинтересованы в диверсификации. И здесь Россия, которая может поставлять сюда газ и с северо-запада, и по Севморпути с наших северных мощностей, и, разумеется, с востока..., во всем этом заинтересована. Поэтому здесь нужен такой предметный, постоянный диалог и на уровне бизнеса, и на уровне министерств отметил Решетников

Росатом в ближайшее время установит новый рекорд перевозок по Северному морскому пути, сообщил накануне генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Подавляющее большинство грузов, которые сейчас перевозятся по Северному морскому пути — углеводороды, рассказал ранее ИС "Вести" министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.