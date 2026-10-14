Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке

Россия и Таиланд обсудили сотрудничество в энергетике и торговле Россия и Таиланд обсудили энергетику на фоне событий на Ближнем Востоке

Москва14 окт Вести.Россия и Таиланд обсудили развитие энергетического сотрудничества с учетом ситуации на Ближнем Востоке, а также снижение торговых барьеров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам переговоров с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.

По словам Оверчука, стороны подробно рассмотрели перспективы взаимной торговли, в том числе возможности сокращения тарифных и нетарифных ограничений.

Мы довели до таиландской стороны наши инициативы в области евразийской интеграции и возможности развития связей с рынком Евразийского экономического союза рассказал вице-премьер

Отдельное внимание участники встречи уделили энергетике на фоне событий на Ближнем Востоке. Оверчук отметил, что эта тема заняла значительную часть повестки переговоров.

Встреча состоялась 14 октября в Бангкоке в рамках визита российской делегации, приуроченного к осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.