Путин: РФ и Таиланд показывают хороший потенциал кооперации в энергетике и АПК

Россия хочет развивать многоплановые связи с Таиландом, заявил Путин Путин: РФ и Таиланд показывают хороший потенциал кооперации в энергетике и АПК

Москва18 ноя Вести.Россия настроена на развитие многоплановых связей с Таиландом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Таиланда Анутином Чанвиракуном в Шэньчжэне.

Глава российского государства отметил, что у стран есть потенциал для углубления взаимовыгодных связей в энергетике, логистике, транспорте, агропромышленных комплексах и инвестициях.

Настроены и далее развивать многоплановые межгосударственные связи. Поддерживаются сегодня активно контакты по линии наших правительств, парламентов, внешнеполитических ведомств. Растут показатели двусторонней торговли сказал Путин

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Таиланд активно инвестирует в экономику России, привлекает большое число российских туристов и является привлекательным рынком для компаний из РФ. В Москве ожидают, что все больше российских компаний, включая ритейлеров, выйдут на рынок королевства, подчеркнул он.