Путин на полях саммита АТЭС встретился с президентом Вьетнама Путин и президент Вьетнама обсудили двусторонние отношения

Москва18 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин на полях проходящего в Шэньчжэне саммита АТЭС провел встречу с коллегой из Вьетнама То Ламом. Российский лидер подчеркнул, что отношения с Вьетнамом входят в число приоритетных направлений внешней политики РФ.

Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом – в числе приоритетных направлений внешней политики России сказал Путин

Он также отметил близость позиций РФ и Вьетнама по многим актуальным международным вопросам и тесное сотрудничество стран на международной арене.

Президент РФ отметил эффективность взаимодействия парламентов, министерств, ведомств, межправкомиссии России и Вьетнама. Кроме того, стороны активно развивают сотрудничество в образовательной и научной сферах, добавил он.

Российский лидер указал на позитивную динамику товарооборота между двумя странами. По словам Путина, в январе-августе текущего года показатель вырос более чем на 12%.

Он также подчеркнул, что во Вьетнаме работают крупные компании России, и напомнил, что завтра свое 20-летие отметит Вьетнамско-Российский банк, который за это время стал центральным элементом финансово-банковского взаимодействия между государствами.