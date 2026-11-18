Москва18 нояВести.Президент РФ Владимир Путин на полях проходящего в Шэньчжэне саммита АТЭС провел встречу с коллегой из Вьетнама То Ламом. Российский лидер подчеркнул, что отношения с Вьетнамом входят в число приоритетных направлений внешней политики РФ.
Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом – в числе приоритетных направлений внешней политики Россиисказал Путин
Он также отметил близость позиций РФ и Вьетнама по многим актуальным международным вопросам и тесное сотрудничество стран на международной арене.
Президент РФ отметил эффективность взаимодействия парламентов, министерств, ведомств, межправкомиссии России и Вьетнама. Кроме того, стороны активно развивают сотрудничество в образовательной и научной сферах, добавил он.
Российский лидер указал на позитивную динамику товарооборота между двумя странами. По словам Путина, в январе-августе текущего года показатель вырос более чем на 12%.
Он также подчеркнул, что во Вьетнаме работают крупные компании России, и напомнил, что завтра свое 20-летие отметит Вьетнамско-Российский банк, который за это время стал центральным элементом финансово-банковского взаимодействия между государствами.