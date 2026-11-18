Дмитриев рассказал о совместных проектах с Вьетнамом, Таиландом и Малайзией Дмитриев: РФ активно взаимодействует с экономиками Вьетнама, Таиланда и Малайзии

Москва18 ноя Вести.Россия активно взаимодействует с государственными и частными компаниями Вьетнама, Таиланда и Малайзии. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил журналистам на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Он отметил, что Вьетнам особенно заинтересован в приходе российских компаний на свой рынок.

Вьетнам, где у нас подписано соглашение с Министерством финансов Вьетнама, где РФПИ также взаимодействует активно и с государственным фондом Вьетнама, и с частными компаниями. И Вьетнам особенно заинтересован в приходе российских компаний на вьетнамский рынок. В том числе много проектов будет в сфере туризма, потому что Вьетнам заинтересован привлекать российских туристов. Российские компании могут там участвовать активно и в инфраструктурных проектах рассказал Дмитриев

Также, по его словам, ожидается крупный выход российских ритейлеров на рынок Таиланда.

Таиланд также является инвестором в Россию, это не только две птицефабрики в Ленинградской области, но это и завод по переработке отходов в Калининградской области. Таиланд также привлекает большое количество российских туристов и является также привлекательным рынком для российских компаний. Мы ожидаем все больше и больше выход российских компаний, в том числе ритейлеров, на рынок Таиланда сообщил он

Малайзия заинтересована в российских решениях в сфере энергетики, подчеркнул Дмитриев.

Малайзия – очень быстро растущая экономика, она заинтересована во многих энергетических решениях от России. Будет объявлено в ближайшее время о значимых энергетических проектах Малайзии. Мы активно занимаемся и взаимодействуем с суверенным фондом Малайзии, и также они заинтересованы в туристических проектах совместно с Россией подытожил он

Ранее Дмитриев указал, что развитие искусственного интеллекта и биотехнологий является перспективным направлением сотрудничества России и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).