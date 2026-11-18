Дмитриев: страны АТЭС, в отличие от Европы, не строят барьеров и развиваются

Дмитриев указал на различие между странами АТЭС и Европы Дмитриев: страны АТЭС, в отличие от Европы, не строят барьеров и развиваются

Москва18 ноя Вести.Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в отличие от Европы, не строят экономических барьеров, что позволяет им демонстрировать высокие темпы развития. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, на страны АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и свыше половины мирового экспорта.

Надо отметить, что именно страны АТЭС развиваются так быстро, рост около 3-3,4 процента в год, потому что они находят возможность взаимодействовать экономически, а не строят экономические барьеры, как, например, делает та же Европа, которая имеет из-за этого стагнацию и не развивается в отличие от стран АТР. И президент поручил нам заниматься экономическим, инвестиционным взаимодействием со странами АТР сказал глава РФПИ

Дмитриев также рассказал о совместных инвестиционных проектах России и Китая.

Приведу буквально несколько примеров. Безусловно, это взаимодействие с Китаем. Российский фонд прямых инвестиций сделал уже более 60 совместных проектов вместе с Китаем на сумму свыше 800 млрд рублей. И это не только первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, это также дублер Кутузовского проспекта, проспект Багратиона, Белопорожская ГЭС и много других очень важных созидательных проектов. И сегодня мы также объявили о создании совместного фонда и партнерства вместе с Китайским фондом Yanji Capital сообщил он

Еще одним важным направлением инвестиционного взаимодействия глава РФПИ назвал Вьетнам.

Также, безусловно, это взаимодействие с другими экономиками, это и Вьетнам, где у нас подписано соглашение с Министерством финансов Вьетнама, где РФПИ также взаимодействует активно и с государственным фондом Вьетнама, и с частными компаниями, такими как TT Group. И Вьетнам особенно заинтересован в приходе российских компаний на вьетнамский рынок добавил Дмитриев

Ранее глава РФПИ рассказал, что обсуждалось с США на деловом форуме АТЭС.