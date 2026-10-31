Решетников: РФ начала активно поставлять в Таиланд то, что раньше не поставляла Решетников заявил, что РФ начала интенсивно поставлять в Таиланд новые товары

Москва31 окт Вести.Россия начала активно поставлять в Таиланд те товары, которые раньше не импортировались в страну. Расширился и круг поставщиков. Об этом в комментарии для ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что это стало возможно благодаря Российско-таиландского инвестиционному форуму в 2025 году.

Мы начали интенсивно поставлять то, что до этого не поставляли. Мы обычно о форумах судим не по пресс-релизам, а по тому, что затем происходит: меняется ли круг поставщиков, экспортеров-импортеров, или нет? Он изменился, он расширился, и это говорит о том, что предыдущий форум действительно сработал сказал Решетников

По его словам, существует большой потенциал наращивания поставок в Таиланд.

Ранее председатель организации "Деловая Россия" Алексей Репик сообщил в интервью ИС "Вести", что спектр сотрудничества России и Таиланда "бесконечно широк".