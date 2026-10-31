Москва31 окт Вести.У Таиланда большое сельское хозяйство, России можно и нужно поставлять минеральные удобрения в эту страну. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что рост поставок со стороны России уже начался.

Кстати, объем поставок растет. В общем и целом, здесь такая экономика, куда мы можем поставлять много, но пока всего лишь поставляем там по уровню 2025 года на 1,7 млрд долларов. То есть, считайте, в их обороте там 0,2—0,3% - то есть, почти ничего. Правда, в этом году у нас там плюс 37%... Как бы рост начался, но потенциал этого роста там очень значительный сказал Решетников

Также Решетников отметил, что России есть что брать и что поставлять в рамках торговли с Таиландом. Он обратил внимание, что Таиланд – одна из развитых экономик Юго-Восточной Азии.