Решетников назвал сферы взаимовыгодного партнерства России и Таиланда Решетников: России есть что брать у Таиланда и есть что поставлять королевству

Москва31 окт Вести.Таиланд может быть полезен России как партнер для промышленной кооперации и как приобретатель ресурсов, которые королевство потребляет в большом объеме. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" на полях II Российско-таиландского инвестиционного форума в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он указал, что Таиланд — одна из наиболее развитых экономик Юго-Восточной Азии.

Это экономика, у которой товарооборот почти 700 млрд США - то есть, в общем и целом, близок даже к российскому, - которая активно растет, которая встроена в цепочки кооперации. Здесь достаточно большой объем производства и товаров машиностроения, и они работают с микроэлектроникой, достаточно много продукции такого рода производят. Поэтому здесь точно, с одной стороны, есть что брать для промышленной кооперации, а с другой стороны, поскольку экономика растущая, потребляет большой объем ресурсов, то сюда есть что поставлять. Это касается и нефти, и СПГ, и металлов, и пластика, и другой продукции. Плюс, понятно, здесь еще и большой рынок потребления, поэтому мы сюда можем заявляться со своей пищевой продукцией отметил Решетников

Накануне о перспективах сотрудничества РФ и Таиланда рассказал ИС "Вести" председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.