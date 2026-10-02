Оверчук сообщил об интересе членов ЕАЭС к проекту ВСМ Москва – Минск Оверчук: другие члены ЕАЭС присматриваются к проекту ВСМ Москва – Минск

Москва2 окт Вести.Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приглядываются к проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Минск. Об этом журналисту ИС "Вести" Марине Громовой заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Он обратил внимание на то, что подобных технологий в других странах нет.

Я думаю, они (страны-участницы ЕАЭС. – Прим. ред.) приглядываются, конечно же. Потому что ни у кого сегодня нет таких технологий. Мы сегодня эту технологию получаем и начинаем уже делиться в рамках Союзного государства. Союзное государство мы всегда рассматриваем как такую интеграционную тестовую площадку, и потом уже вместе с нашими белорусскими партнерами предлагаем уже опробованные решения и на "пятерку". В принципе, таких примеров у нас очень много, и действительно это работает заявил Оверчук

1 октября министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникации Белоруссии Алексей Ляхнович подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Минск.