Оверчук: добраться из Москвы в Минск по ВСМ можно будет за 2,5 часа

Оверчук раскрыл, сколько времени будет занимать путь из Москвы в Минск по ВСМ Оверчук: добраться из Москвы в Минск по ВСМ можно будет за 2,5 часа

Москва2 окт Вести.Путь от Москвы до Минска по высокоскоростной магистрали (ВСМ) займет около 2,5 часа. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он напомнил о подписании меморандума по строительству ВСМ между столицами России и Белоруссии в рамках заседания Совета министров Союзного государства.

Расчетная скорость движения – 400 км/ч. В городской черте примерно 120 км этот поезд будет идти. Мы рассчитываем примерно 2,5 часа, может быть, чуть больше, будет занимать путь от Москвы до Минска проинформировал Оверчук

Протяженность будущей магистрали составит 700 километров, уточнил он.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что меморандум по строительству высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском откроет возможности организации бесшовных поездок пассажиров.