Оверчук: на заседании ЕМПС говорили о доступности партнеров к портам на Балтике

Оверчук раскрыл, какие темы обсуждались на заседании ЕМПС Оверчук: на заседании ЕМПС говорили о доступности партнеров к портам на Балтике

Москва2 окт Вести.На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске обсуждалась тема доступности государств – членов объединения к портам России на Балтике и Северо-Западе. Об этом журналисту ИС "Вести" Марине Громовой сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, дискуссии с участниками ЕМПС велись конструктивные.

Сегодня обсуждался вопрос улучшения доступности государств – членов Евразийского экономического союза к нашим портам на Балтике и на Северо-Западе. Строительство, расширение пропускной способности наших железных дорог. Это тоже нашло поддержку сегодня у глав правительств. Поэтому очень такие конструктивные, живые вопросы отметил Оверчук

Кроме того, добавил он, обсуждались вопросы скоординированной тарифной и промышленной политики между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Оценивались торговые риски для наших стран и определенные вопросы… Ставились задачи, по которым страны и на экспертном уровне, и на более высоких уровнях должны будут проработать эти темы. Конечно же, традиционно уделялось большое внимание укреплению транспортной связанности, прежде всего сухопутных маршрутов. Север – Юг в этом контексте, конечно же, тоже затрагивается отметил Оверчук

Заседание ЕМПС проходит в Минске 2 октября. Оно стало 48-м по счету с начала работы ЕАЭС. Предыдущее заседание состоялось 6-7 августа 2026 года в Чолпон-Ате (Киргизия).

Ранее министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гоар Барсегян рассказала в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой, что в рамках ЕАЭС реализуются уже восемь проектов промышленной кооперации с участием предприятий всех стран – членов объединения и объемом взаимных кооперационных поставок порядка 5 млрд рублей.