В ЕАЭС реализуется уже восемь проектов промышленной кооперации Барсегян: в ЕАЭС реализуют 8 проектов промкооперации с субсидиями в 3,4 млрд руб

Москва2 окт Вести.В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) реализуются уже восемь проектов промышленной кооперации с участием предприятий всех стран-членов объединения и объемом взаимных кооперационных поставок порядка 5 млрд рублей, сообщила в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гоар Барсегян.

Она дала интервью на полях II международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске.

Спустя два года после запуска механизма у нас в стадии уже реализации восемь проектов с участием предприятий всех государств-членов Союза с объемом субсидий 3,4 млрд российских рублей, взаимных кооперационных поставок порядка 5 млрд российских рублей сообщила Барсегян

По некоторым проектам уже выпущена готовая продукция, отметила она.

Это серийный выпуск кабин для зерноуборочных комбайнов на территории Казахстана с участием предприятий Республики Беларусь и Российской Федерации. У нас в Муроме ведется модернизация цехов и поставка гидравлического оборудования из Белоруссии для выпуска стрелочной продукции. В Твери у нас готовится площадка для производства продукции железнодорожного машиностроения. То есть по некоторым проектам у нас прямо ведется активная работа. У нас активно принимают участие, так как мы сегодня находимся на территории Белоруссии, белорусские предприятия во всех восьми реализованных проектах рассказала Барсегян

Общий портфель проектов, по ее словам, оценивается уже в 30 млрд рублей и будет расширяться.

В целом сейчас у нас в портфеле 23 инициативы по разным направлениям промышленности на общую сумму 30 млрд российских рублей. У нас довольно амбициозные цели, наша задача — максимально расширять портфель и увеличить количество одобренных проектов сообщила Барсегян

В частности, в рамках этой кооперации Россия, Белоруссия и Казахстан совместно производят стрелочное оборудование для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Министр отметила успех этого проекта.

У нас идет уже производство, мы этому очень рады, потому что два года назад, когда мы запускали пилотный проект, скажу откровенно, у всех были сомнения: а как так, как на троих, на пятерых все это будет работать? А опыт показывает, что кооперация двигается отметила министр

В ближайшее время планируется распространить меры поддержки в рамках ЕАЭС и на сельское хозяйство.

Мы распространили меру поддержки и на сельское хозяйство - она готовится к запуску, мы очень надеемся, что через полгода в сфере АПК тоже начнет работать. По сути это первая реальная мера поддержки в реальном секторе экономики в рамках ЕАЭС рассказала Барсегян

Министр также поделилась своим мнением о преимуществах кооперации в рамках ЕАЭС.

У каждого государства-члена есть свои приоритеты, есть своя специализация. Сильная сторона в том, что, несмотря на геоэкономические сложности и так далее, государства-члены и предприятия кооперируются между собой, передавая опыт друг другу, но и развивая технологии, которые потом выходят на рынки третьих стран и на рынок ЕАЭС. Поэтому здесь есть большое преимущество, что у наших предприятий появилась наконец возможность передавать друг другу опыт и вместе развивать реальную кооперацию отметила она

Накануне министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникации Белоруссии Алексей Ляхнович подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Минск. По словам главы Минтранса РФ, подписанный документ откроет возможности для организации бесшовных поездок пассажиров.