Кабулов объяснил отсутствие итогового документа по Афганистану Разногласия Афганистана и Пакистана помешали принять заявление по итогам встречи

Москва5 окт Вести.Участникам восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану не удалось согласовать совместное заявление. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, возражения афганской стороны вызвали формулировки проекта документа, в которых Афганистан упоминался в контексте терроризма. Представители Афганистана сочли их неприемлемыми из-за изменений в отношениях с Пакистаном.

При выработке итогового совместного заявления мы столкнулись с одной проблемой - проблемой противоречия между нашими афганскими и пакистанскими коллегами… Мы сожалеем об этом сказал Кабулов

Московский формат был создан в 2017 году на основе механизма консультаций представителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его целью является содействие национальному примирению и установлению мира в Афганистане.

В восьмом заседании участвовали представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Делегации Белоруссии и Египта присутствовали в качестве гостей.