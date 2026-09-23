Кабулов: переговоры по трудовой миграции из Афганистана в РФ остановлены

Диалог Москвы и Кабула по трудовым мигрантам зашел в тупик Кабулов: переговоры по трудовой миграции из Афганистана в РФ остановлены

Москва23 сен Вести.Переговоры по привлечению трудовых мигрантов из Афганистана в Россию зашли в тупик, сообщает "Известия" со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова. Главным препятствием выступает незнание языка.

В обозримом будущем прогресса на переговорах не ожидается, они приостановлены, отметил он.

И перспектив таких нет. Консультации были, но это вопрос очень сложный оценил ситуацию Кабулов

Привлечение афганских граждан на работу в РФ Москва и Кабул начали обсуждать в начале 2026 года. Эта инициатива обсуждалась из-за высокого дефицита рабочей силы в России. Он оценивается в полтора миллиона рабочих рук. К 2030 году дефицит трудовых ресурсов может увеличиться до 3,1 миллиона человек.

На середину 2025 года в трех российских регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане – трудились около сотни трудовых мигрантов из Афганистана. Они работали сварщиками, электриками и малярами. Кабул заявлял о достижении договоренностей с Москвой по отправке в Россию на сельскохозяйственные работы до тысячи трудовых мигрантов.

Главным препятствием для трудовой миграции остается языковой барьер, отмечал ранее афганский министр торговли и промышленности Нуриддин Азизи.