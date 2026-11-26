Кабулов: делегации из Афганистана могут посетить РФ

Кабулов заявил, что визиты афганских делегаций в Россию возможны Кабулов: делегации из Афганистана могут посетить РФ

Москва26 ноя Вести.В ближайшей перспективе делегации из Афганистана могут посетить Россию. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

В беседе с ТАСС он отметил, что подобные визиты могут произойти при наличии соответствующих договоренностей.

Может быть, конечно [будут визиты] сказал Кабулов

Он подчеркнул, что визит российской делегации в Афганистан открывает новые возможности. По словам спецпредставителя, встречи в Кабуле вызвали большой энтузиазм у афганцев.

Вице-премьер Алексей Оверчук посетил Кабул с рабочим визитом 12 ноября. Он провел переговоры с премьер-министром, вице-премьером и главой МИД Афганистана.