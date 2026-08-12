Контрразведка Афганистана арестовала двоих сотрудников миссии ООН в Герате Двое сотрудников миссии ООН арестованы контрразведчиками Афганистана в Герате

Москва12 авг Вести.Двое сотрудников миссии ООН по содействию Афганистану (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA) задержаны сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Афганистана в городе Герат, сообщает новостной портал Afghanistan International.

Сотрудников ООН задержали вскоре после того, как они подготовили доклад о наказании талибами женщин, которые якобы нарушили установленный афганскими властями дресс-код.

По словам источников, задержанные недавно подготовили доклад о задержаниях женщин в Герате и успели взять интервью у нескольких пострадавших девушек отмечает портал

Сотрудников ООН задержали 9 августа вечером, когда они покидали офис после окончания рабочего дня.

Представительство ООН в Кабуле подтвердило факт задержания своих сотрудников, но местные власти пока не позволяют встретиться с арестованными.

Министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шараи заявил 10 августа, что сотрудникам международных организаций запрещено фотографировать местных жителей без получения согласия от властей страны. Подобные нарушения не останутся без внимания властей, уточнил Шараи.

Afghanistan International сообщал об очередном задержании группы женщин в Герате, где ранее вспыхнули протесты.