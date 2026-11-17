Москва17 ноя Вести.Страны - участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заинтересованы во взаимодействии с БРИКС, отметил в интервью РИА Новости генсек АСЕАН Као Ким Хорн.

Уверен, что интерес есть сказал он в ответ на вопрос о возможности присоединения стран АСЕАН к БРИКС по примеру Индонезии

Као Ким Хорн отметил, что каждый член АСЕАН вправе самостоятельно решить, как выстраивать взаимодействие с БРИКС. Генсек ассоциации напомнил, что ряд участник БРИКС уже сотрудничают с АСЕАН. Так, например, Россия является ее партнером по диалогу, КНР и Индия - стратегическими партнерами, а Бразилия и ЮАР - секторальными партнерами по диалогу.

По его оценке, объединения имеют общие цели, включая сферу международной торговли. Так, указал он, АСЕАН последовательно поддерживает открытую многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и в БРИКС, должно быть, с этим солидарны.