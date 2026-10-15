Глава МИД Турции Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым в Баку

Глава МИД Турции рассчитывает на переговоры с Сергеем Лавровым в Баку Глава МИД Турции Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым в Баку

Москва15 окт Вести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Сергей Лавров прибыл в столицу Азербайджана накануне. Работа саммита начинается сегодня.

Вчера у министров были переговоры на ногах. Сегодня [15 октября] планируется двусторонняя встреча приводит агентство слова собеседника

СВМДА - международный форум, созданный для укрепления сотрудничества, обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Основан в 1992 года. В настоящее время он объединяет 28 государств, на долю которых приходится около 90% территории и населения азиатского континента.

Саммиты организуются раз в четыре года.