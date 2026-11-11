Лавров: трехсторонний формат переговоров по Украине наиболее оправданный

Лавров назвал трехсторонний формат переговоров по Украине наиболее оправданным Лавров: трехсторонний формат переговоров по Украине наиболее оправданный

Москва11 ноя Вести.Трехсторонний формат переговоров по Украине наиболее оправданный. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Переговоры по украинскому урегулированию прошли 10-11 ноября в Абу-Даби при участии России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров.

В данном случае трехсторонний формат, он наиболее оправданный. Как я понимаю, комментарии по итогам этих переговоров в Абу-Даби все стороны сделали более-менее позитивные отметил Лавров

Ранее начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что европейские представители мешали переговорам в рамках трехстороннего формата в Абу-Даби, но физически не препятствовали.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал один из итогов трехсторонних переговоров. По его словам, есть основа для дальнейшей работы между странами.