Москва11 нояВести.Трехсторонний формат переговоров по Украине наиболее оправданный. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Переговоры по украинскому урегулированию прошли 10-11 ноября в Абу-Даби при участии России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров.
В данном случае трехсторонний формат, он наиболее оправданный. Как я понимаю, комментарии по итогам этих переговоров в Абу-Даби все стороны сделали более-менее позитивныеотметил Лавров
Ранее начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что европейские представители мешали переговорам в рамках трехстороннего формата в Абу-Даби, но физически не препятствовали.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал один из итогов трехсторонних переговоров. По его словам, есть основа для дальнейшей работы между странами.