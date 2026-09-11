Лавров: над заявлением стран БРИКС по Персидскому заливу идет работа

Лавров заявил, что над заявлением стран БРИКС по Персидскому заливу идет работа Лавров: над заявлением стран БРИКС по Персидскому заливу идет работа

Москва11 сен Вести.Над заявлением стран БРИКС по Персидскому заливу сейчас идет дипломатическая работа. Об этом ИС "Вести" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сейчас идет дипломатическая работа. Если вы хотите, чтобы я раскрывал ее содержание, это неэтично и некорректно. Идут переговоры дипломатические. Сейчас идут. Сидят люди, эксперты и переговариваются сказал он

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что создание механизма коллективной безопасности для стран Персидского залива является крайне насущной задачей.