Москва11 сенВести.Над заявлением стран БРИКС по Персидскому заливу сейчас идет дипломатическая работа. Об этом ИС "Вести" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сейчас идет дипломатическая работа. Если вы хотите, чтобы я раскрывал ее содержание, это неэтично и некорректно. Идут переговоры дипломатические. Сейчас идут. Сидят люди, эксперты и переговариваютсясказал он
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что создание механизма коллективной безопасности для стран Персидского залива является крайне насущной задачей.