Москва4 окт Вести.На данный момент в германском обществе существует политический раскол. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с RT.

Так сенатор прокомментировал заявление президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Тот утверждает, что Германия может столкнуться с политическим расколом, аналогичным тому, что был во времена Веймарской республики перед Второй мировой войной. По словам Косачева, глава государства "вне всякого сомнения" имел в виду партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), рейтинг популярности которой достиг 30%.

Ни одна из политических партий Германии не может по степени поддержки сравниться с "Альтернативой для Германии". И разумеется, и президент Штайнмайер, и лидеры других политических партий воспринимают это как своего рода экзистенциальный вызов. Отсюда категоричность этих оценок подчеркнул собеседник издания

Он также напомнил, что ни одна партия ФРГ не могла бы достичь такого уровня поддержки, если бы значительная часть населения страны не требовала смены политического курса, который проводили различные политические силы на протяжении последних 20 лет – именно в эти годы власти делали ставку на конфронтацию в восточном направлении.

На сворачивание связей с Россией, на милитаризацию собственной экономики Германии и на превращение Европейского союза в военно-политический блок. Это совершенно точно не поддерживается значительной частью населения Германии, и это совершенно точно будет раз за разом сказываться на исходе всех последующих выборов в Германии, что бы по этому поводу ни думали современные элиты, находящиеся во власти в этой стране подытожил Косачев

Ранее стало известно, что рейтинг популярности блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, опустился до исторического минимума – до 18%.