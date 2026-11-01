Симоньян заявила, что никогда не насмехалась над мертвыми ценностями Европы

Симоньян: я никогда не насмехалась над мертвыми ценностями Европы Симоньян заявила, что никогда не насмехалась над мертвыми ценностями Европы

Москва1 ноя Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала о некорректной публикации о ней в немецкой газете.

В статье говорилось, будто она насмехается над ценностями Европы. Однако, уточнила Симоньян, это неправда, поскольку у Европы ценности мертвы.

Немецкая газета пишет: "Главный редактор Маргарита Симоньян саркастически распространяла кадры беспорядков и в эфире насмехалась над западным благополучием и демократическими ценностями" процитировала она заметку в газете

Она выразила свое возмущение этим:

Я никогда не насмехаюсь над мертвыми. Никогда. Даже над мертвыми ценностями. Поэтому немецкая газета меня оскорбила и пытается выдать меня за худшего человека, чем я есть

Потому что эти ценности безусловно мертвы. Нет больше той Европы, заключила Маргарита Симоньян.