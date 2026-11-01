Москва1 ноя Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" с иронией отреагировала на слова главы евродипломатии Каи Каллас об усталости Европы от украинского конфликта.

Кая Каллас заявила, что они устали от этой войны. Да что вы говорите?! А как же вы могли предположить, что вы, ввязываясь в войну с нами, не устанете от этой войны в своих брюсселях? Вы предполагали в своих лондонах, что это прогулка по Гайд-парку? Как можно было так думать? А только одним образом можно было так думать - не читая никаких книжек сказала она

Именно незнание истории привело Европу к нынешнему состоянию, полагает она.

Кино старое не смотрят, книжки не читают - ни старые, ни новые; представления не имеют о том, что мы сделали с Наполеоном, что мы сделали с Гитлером, что мы сделали со всеми добавила она

Накануне Каллас в ходе публичной дискуссии с главой МИД Канады Анитой Ананд в Монреальском заявила, что европейцы уже устали от украинского конфликта, им становится все труднее объяснять, для чего нужно поддерживать Киев.