В ЕС хотят ограничить доступ к Duolingo из-за навязчивых функций

ЕС намерен запретить скрытые механизмы манипуляции пользователями в интернете В ЕС хотят ограничить доступ к Duolingo из-за навязчивых функций

Москва12 ноя Вести.Еврокомиссия готовит изменения в законодательстве для борьбы с цифровыми механизмами, которые могут манипулировать поведением пользователей онлайн-сервисов, сообщает портал Wired.

Инициатива призвана защитить жителей Евросоюза от недобросовестных цифровых практик при совершении покупок в интернете, использовании социальных сетей и образовательных приложений, включая Duolingo говорится в материале

Изменения предусмотрены новым Законом о цифровой справедливости (Digital Fairness Act). В частности, пользователи смогут отключать уведомления о выигрышных сериях, а инфлюенсеры будут обязаны раскрывать информацию о получении денежных выплат за продвижение товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал платформу Duolingo на 2 млн рублей.