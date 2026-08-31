Москва31 авг Вести.В Бельгии 1 сентября вступают в силу положения закона о защите информаторов, заявляющих о случаях нарушения или обхода европейских санкций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В документе сказано, что механизм защиты информаторов будет распространяться на сообщения о возможном нарушении санкций внутри компаний и других юрлиц, а также о нарушениях со стороны физических лиц.

Кроме того, в документе серьезно расширяются возможности Бельгии по расследованию якобы обхода санкций и по поиску активов. Со вторника у бельгийских властей будут расширенные полномочия по выявлению и розыску "скрываемых активов лиц и организаций", находящихся под санкциями Европейского союза (ЕС). В Бельгии теперь смогут запрашивать документы и сведения, получать доступ к базам данных.

Кроме того, компетентные органы страны теперь обязаны постоянно обмениваться с Еврокомиссией и властями других европейских стран практической информацией.

Также со вторника в Бельгии появятся штрафы (в размере от 75 тысяч евро до 150 млн евро) для компаний и возможность лишения свободы (на срок от трех до пяти лет) для физлиц за нарушения санкций. Также физлицо может получить штраф в размере от 200 евро до 2 млн евро либо в размере, связанном с нарушением. Помимо этого, нарушителям грозит конфискация имущества.

Ранее глава бельгийского Министерства обороны Тео Франкен заявил, что Бельгия "закрыла дверь" попыткам снова продавить тему использования замороженных на Западе российских активов для финансирования Украины.