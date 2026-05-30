FT: ЕС накажет Болгарию за дефицит бюджета после вступления в еврозону

Москва30 мая Вести.Еврокомиссия на следующей неделе может применить меры в отношении Болгарии из-за превышения установленного лимита бюджетного дефицита. Это произойдет спустя всего несколько месяцев после того, как страна присоединилась к еврозоне, сообщает Financial Times.

С 1 января 2026 года Болгария официально перешла на евро в качестве национальной валюты. Вопрос вступления в еврозону вызвал в стране широкую общественную дискуссию. В Софии и других крупных городах проходили массовые акции противников отказа от национальной валюты.

Как пишет Financial Times, Болгарию намерены привлечь к ответственности за нарушение бюджетных правил вскоре после вступления в еврозону. По оценке издания, это может привести к обострению отношений между правительством премьер-министра Румена Радева и Брюсселем.

Европейские чиновники сообщили, что Еврокомиссия планирует запустить в отношении Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита. Причиной стало то, что годовой дефицит бюджета Болгарии в прошлом году вырос до 3,5%, превысив установленный для стран еврозоны порог в 3%.

Согласно последнему прогнозу Еврокомиссии, в ближайшие годы бюджетный дефицит Болгарии продолжит увеличиваться и может достичь 4,3% к 2027 году.

Ранее также сообщалось, что в парламенте Болгарии обсуждается возможность отмены всех санкций против России.