Москва23 окт Вести.Евросоюз рассматривает возможность введения цифрового сбора с крупнейших технологических компаний, преимущественно из США, в качестве одного из источников финансирования бюджета ЕС на семь лет объемом около двух триллионов евро.

Об этом сообщает издание Rapporteur по итогам интервью с председателем Евросовета Антониу Коштой.

Франция уже поддержала инициативу, однако боится столкновения с, вероятно, новым трансатлантическим конфликтом с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что в число предложений войдет цифровой сбор с крупных технологических компаний, зачастую американских говорится в публикации

Среди других источников финансирования предлагаются налог на сахар и азартные игры, а также доходы от лицензирования телекоммуникационных частот.

Ранее партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предложила провести реформы для сокращения бюджета Евросоюза и уменьшения полномочий Еврокомиссии.