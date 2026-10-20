Москва20 окт Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) предлагает провести реформы для сокращения бюджета Евросоюза и уменьшения полномочий Еврокомиссии, сообщает издание Politico со ссылкой на партийный документ.

Кроме того, партия предлагает отменить процедуру прямых выборов в Европарламент и назначать туда делегатов из национальных парламентов.

АдГ добивается того, чтобы у ЕС оставались лишь административные функции, а ключевые решения принимались на уровне национальных правительств. Также партия предлагает отказаться от цифрового евро и от поступлений в бюджет ЕС от НДС.

Уточняется, что, если реформы не будут проведены, АдГ будет добиваться вынесения вопроса о членстве ФРГ в ЕС на референдум.

Ранее сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что Берлину необходимо последовать примеру Вашингтона и заключить с Россией сделку по поставкам дизельного топлива.