АдГ пригрозила выходом Германии из ЕС в случае отсутствия реформ Лидер АдГ пригрозила выходом Германии из Евросоюза из-за отсутствия реформ

Москва26 окт Вести.Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель пригрозила выходом Германии из Евросоюза в случае, если объединение не будет реформировано. Об этом пишет газета The Telegraph.

По ее словам, ЕС больше не является группой суверенных государств, и национальные парламенты и правительства должны взять на себя процесс принятия решений.

Вайдель потребовала, чтобы блок (ЕС - прим. ред.) превратился в свободную федерацию "суверенных государств", либо предстал перед "Декситом" в стиле "Брексита", если ей удастся отобрать власть у правоцентристского Христианско-демократического союза отмечается в публикации

Газета подчеркивает, что изменения, предлагаемые Вайдель, настолько масштабные, что фактически будут обозначать конец ЕС. Согласно источникам издания, в Евросоюзе ни при каких условиях не пойдут на такие меры, как сокращение Еврокомиссии и передача права на принятие решений Европейскому совету, состоящему из глав государств и правительств, а не бюрократов.

20 октября сообщалось, что АдГ предлагает провести реформы для сокращения бюджета Евросоюза и уменьшения полномочий Еврокомиссии.