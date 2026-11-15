Москва15 ноя Вести.Дочерняя компания французской государственной почтовой службы La Poste - платформа Maileva подтвердила сообщения об утечке данных 22 млн пользователей при атаке хакеров, сообщает портал Cyberattaque.org.

Кража идентификационных данных - имени, фамилии и почтового адреса - затронула 22 млн человек. Это происшествие затронуло также несколько тысяч компаний, являющихся клиентами Maileva отмечает портал

При этом точное количество пострадавших установить сложно. Кибератака коснулась каждого третьего жителя Франции.

Таким образом, организации социального жилищного фонда, лаборатории, медицинские учреждения и другие структуры, опубликовавшие уведомления, составляют лишь часть пострадавших организаций уточняет портал

Власти проводят расследование.

Между тем личные данные клиентов крупного японского железнодорожного оператора Keisei Electric Railway похищены хакерами. Речь идет об утечке персональных данных порядка 3,37 млн пользователей.

Кроме того, хакер под псевдонимом ChimeraZ заявил, что взломал базу данных, связанную с автосервисами группы SGS. По его данным, в базе может содержаться информация о 23 млн клиентов.