Хакер взломал базу автосервисов с данными о 23 млн клиентов во Франции TF1: хакер мог похитить данные почти 23 миллионов клиентов автосервисов Франции

Москва9 ноя Вести.Хакер под псевдонимом ChimeraZ заявил, что взломал базу данных, связанную с автосервисами группы SGS, сообщил телеканал TF1. По его данным, в базе может содержаться информация почти о 23 млн клиентов.

Предположительно, речь идет о сервисах технического контроля Securitest, Auto Securite и Vérif'Autos. Как сообщает телеканал, в базе могут находиться около 40 млн автомобильных номеров, а также связанные с ними персональные данные клиентов.

ChimeraZ взял на себя ответственность за взлом. По информации TF1, этот хакер уже попадал в поле зрения властей и разыскивается по другим делам о краже данных. Ранее от его действий, в частности, пострадали политические партии, пожарная служба и административные органы региона О-де-Франс.