Москва19 октВести.Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ задержали в Барнауле хакера, взломавшего базу данных клиентов одной из крупнейших сетей пиццерий. Подробности в MAX сообщила официальный представить МВД РФ Ирина Волк.
Фигурант специализировался на целевых атаках с использованием фишинга и обхода средств защиты компьютерной информации. Через виртуальные серверы он получил доступ к информации о заказах, адресах доставок и абонентских номерах клиентов…говорится в сообщении
Данные злоумышленник планировал передать третьим лицам за денежное вознаграждение.
Собранные сотрудниками полиции сведения о методах и техниках группировки помогут выстраивать киберзащиту от подобных угрозуточняется в мессенджере
Во время обыска были изъяты программные средства и технические устройства. Возбуждено уголовное дело, фигурант помещен под домашний арест. Расследование продолжается.