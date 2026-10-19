В Барнауле задержан хакер, незаконно использовавший базу данных компании В Барнауле задержали хакера, взломавшего базу данных клиентов сети пиццерий

Москва19 окт Вести.Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ задержали в Барнауле хакера, взломавшего базу данных клиентов одной из крупнейших сетей пиццерий. Подробности в MAX сообщила официальный представить МВД РФ Ирина Волк.

Фигурант специализировался на целевых атаках с использованием фишинга и обхода средств защиты компьютерной информации. Через виртуальные серверы он получил доступ к информации о заказах, адресах доставок и абонентских номерах клиентов… говорится в сообщении

Данные злоумышленник планировал передать третьим лицам за денежное вознаграждение.

Собранные сотрудниками полиции сведения о методах и техниках группировки помогут выстраивать киберзащиту от подобных угроз уточняется в мессенджере

Во время обыска были изъяты программные средства и технические устройства. Возбуждено уголовное дело, фигурант помещен под домашний арест. Расследование продолжается.