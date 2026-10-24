В МВД рассказали, что выдало одного из взломщиков базы данных "Додо Пиццы" МВД: взломщик "Додо Пиццы" оставил в сети цифровой след

Москва24 окт Вести.Одного из подозреваемых в хакерской атаке на сеть пиццерий "Додо Пицца", 19-летнего уроженца Барнаула Дениса Фридмана, правоохранители смогли вычислить по его цифровому следу. Подробности ИС "Вести" сообщил оперативный сотрудник Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ.

Группировка хакеров состояла из четырех человек, трое из которых уже задержаны – среди них россиянин, а также граждане Казахстана и Белоруссии.

Удалось установить IP-адрес его домашнего компьютера. Кроме того, нами был получен ограниченный доступ к истории команд, направленных в приложения искусственного интеллекта, в которых были обнаружены его запросы на проверку его личных абонентских номеров сообщили в МВД

Ранее сообщалось, что силовики задержали подозреваемых в хакерской атаке на базы данных сети "Додо Пицца". Согласно оценкам специалистов, взломщики получили доступ к 3,7 терабайта данных, включая сведения о 68 миллионах клиентских учетных записей.

29 сентября пресс-служба "Додо Пиццы" сообщила о кибератаке на IT-систему сети ресторанов компании.