Силовики задержали взломщиков "Додо Пиццы" из-за просчета одного из хакеров Baza: задержаны трое хакеров, подозреваемых в атаке на "Додо Пиццу"

Москва14 окт Вести.Силовики задержали подозреваемых в хакерской атаке на сеть пиццерий "Додо Пицца" после того, как один из взломщиков раскрыл свой IP-адрес, сообщает Telegram-канал Baza.

По его сведениям, группировка хакеров состояла из четырех человек, трое из которых уже задержаны – среди них россиянин, а также граждане Казахстана и Беларуссии. На след взломщиков силовики вышли из-за ошибки, которую допустил при входе в похищенный массив данных один из задержанных, 19-летний уроженец Барнаула Д. Фридман.

Отмечается, что молодой человек начинал практиковаться во взломе на украинских сайтах, а затем решил попробовать силы на более крупной российской компании. Отправной точкой для этого стали учетные данные "Додо Пиццы", оказавшиеся в открытом доступе на GitHub. Через связанные корпоративные системы Фридман с сообщниками добрался до облачных хранилищ, баз данных и паролей, говорится в публикации.

Согласно оценкам специалистов, хакерская группировка получила доступ к 3,7 терабайта данных - 33 млрд записей, включая сведения о 862 млн заказов за 15 лет, 68 млн клиентских учетных записей, 431 тысячу записей о сотрудниках и 171 млн записей об адресах доставки.

Пресс-служба "Додо Пиццы" сообщила о кибератаке на IT-систему сети ресторанов компании 29 сентября.