Подозреваемый Фридман о взломе "Додо Пиццы": понимал, что нарушаю закон

Подозреваемый взломщик "Додо Пиццы" признался, что знал о нарушении закона Подозреваемый Фридман о взломе "Додо Пиццы": понимал, что нарушаю закон

Москва24 окт Вести.Один из подозреваемых в хакерской атаке на сеть пиццерий "Додо Пицца", 19-летний уроженец Барнаула Денис Фридман, понимал, что нарушает закон. Об этом он сообщил ИС "Вести" сразу после своего задержания.

Молодой человек признался, что за слив информации группа взломщиков получила 50 тысяч долларов на криптокошельки.

Мошенникам мы вообще не собирались [сливать информацию]. У нас было условие в колл-центры не сливать. [Данные сливались] только в пробивы сказал он

Журналист уточнил у Фридмана, понимает ли он, что своими действиями нарушил закон.

А я и тогда это понимал ответил хакер

Ранее сообщалось, что силовики задержали подозреваемых в хакерской атаке на базы данных "Додо Пицца". Правоохранителям удалось установить IP-адрес персонального компьютера Дениса Фридмана.

29 сентября пресс-служба "Додо Пиццы" сообщила о кибератаке на IT-систему сети ресторанов компании.