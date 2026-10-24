Москва24 октВести.Один из подозреваемых в хакерской атаке на сеть пиццерий "Додо Пицца", 19-летний уроженец Барнаула Денис Фридман, понимал, что нарушает закон. Об этом он сообщил ИС "Вести" сразу после своего задержания.
Молодой человек признался, что за слив информации группа взломщиков получила 50 тысяч долларов на криптокошельки.
Мошенникам мы вообще не собирались [сливать информацию]. У нас было условие в колл-центры не сливать. [Данные сливались] только в пробивысказал он
Журналист уточнил у Фридмана, понимает ли он, что своими действиями нарушил закон.
А я и тогда это понималответил хакер
Ранее сообщалось, что силовики задержали подозреваемых в хакерской атаке на базы данных "Додо Пицца". Правоохранителям удалось установить IP-адрес персонального компьютера Дениса Фридмана.
29 сентября пресс-служба "Додо Пиццы" сообщила о кибератаке на IT-систему сети ресторанов компании.