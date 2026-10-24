Взломавшие "Додо Пиццу" хакеры заявили, что не собираются останавливаться Взломавшие "Додо Пиццу" хакеры: заляжем на дно или продолжим работать втихую

Москва24 окт Вести.Группировка хакеров Datasuckers, взломавшая IT-систему сети пиццерий "Додо Пицца", после задержания нескольких своих членов собирается либо залечь на дно, либо продолжить работать втихую. Об этом ИС "Вести" сообщил один из участников группировки.

Злоумышленник признался, что их единственной целью было желание обогатиться. Впрочем, хакер затруднился ответить на вопрос о том, как будет выглядеть их криминальная деятельность после задержания подельников.

Сильно пострадали некоторые аспекты, некоторые наработки были потеряны. Пока еще не согласовали друг с другом, [как будем работать]. Либо мы заляжем на дно, либо мы продолжим работать, скорее всего, втихую сообщил хакер

Ранее сообщалось, что силовики задержали подозреваемых в хакерской атаке на базы данных "Додо Пицца". Правоохранительным органам удалось установить IP-адрес персонального компьютера одного из хакеров Дениса Фридмана. При этом он утверждал, что прекрасно понимал, что своими действиями нарушал закон.

29 сентября пресс-служба "Додо Пиццы" сообщила о кибератаке на IT-систему сети ресторанов компании.