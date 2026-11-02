Москва2 ноя Вести.Полицейские и специалисты "Лаборатории Касперского" пресекли деятельность хакерской группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств со счетов компаний, а также в создании и распространении вредоносного ПО. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что злоумышленники действовали под псевдонимом "Вася Грек" и специализировались на целевых фишинговых атаках на российские и иностранные компании. Так, в сентябре 2025 года бухгалтер одной из компаний запустила вредоносную программу, открыв электронное письмо, замаскированное под деловую переписку с контрагентом. Используя удаленный доступ к компьютеру, фигуранты похитили более 660 тысяч рублей, переведя их на подконтрольные счета.

Для атак использовалась разветвленная сеть фишинговых доменов, имитирующих сайты финансовых и бухгалтерских сервисов, а также виртуальные серверы, расположенные на территории иностранных государств. Инструменты для скрытого удаленного администрирования приобретались в теневом сегменте Интернета говорится в сообщении

Правоохранители установили личности всех хакеров. Во время обысков у них нашли и изъяли компьютерную технику, гаджеты и другие важные для следствия предметы. Инфраструктура хакерской группировки ликвидирована.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о краже, создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Предполагаемый организатор находится под домашним арестом. В отношении двоих его сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.