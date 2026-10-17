Госдеп США предлагает более 100 млн долларов за информацию о якобы хакерах РФ Более 100 млн долларов Госдеп США предлагает за информацию о якобы хакерах РФ

Москва17 окт Вести.Госдеп США предлагает более 100 млн долларов за информацию о 13 российских IT-специалистах и четырех группах, которые якобы виновны в киберпреступлениях. Об этом следует из данных ведомства.

Подчеркивается, что во внимание Госдепа вошли как индивидуальные специалисты, так и известные кибергруппы, которых в Вашингтоне обвиняют в атаках на критическую инфраструктуру и компьютерном мошенничестве.

За ключевых фигурантов в резонансных кибератак объявлена максимальная награда в 10 млн долларов. В их числе – обвиняемые во взломах с использованием вируса WhisperGate, атаках на системы безопасности с применением вредоносного ПО Triton, проникновении в сети энергосектора, а также операторы сервиса Media Land, которых подозревают в якобы техподдержке киберпреступников.

16 июля сообщалось, что россиянин Александр Ермаков из Омска задержан в Армении по запросу иностранных компетентных органов в рамках дела о компьютерных махинациях.