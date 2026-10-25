В МВД рассказали о мошеннической схеме с досудебными претензиями МВД: мошенники рассылают письма с досудебными претензиями на миллионы рублей

Москва25 окт Вести.Аферисты заражают вирусами телефоны и компьютеры граждан, направляя им письма с досудебными претензиями на миллионы рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Как правило, мошенники от лица сотрудников аналитического отдела или юридической службы отправляют человеку на электронную почту письмо с "досудебной претензией". Текст не содержит конкретной информации, в чем суть претензии, но при этом в нем содержатся сведения о якобы взысканиях, которые могут достигать нескольких миллионов рублей написали в документах

В ведомстве уточнили, что письмо составлено таким образом, чтобы адресат испугался и открыл прикрепленный файл, который и содержит вредоносное ПО.